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وفاة أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-19 | 12:15

وفاة أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن وفاة الهدّاف التاريخي للفريق، وأحد أساطير الكرة الإنجليزية، جيمي غريفز، عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

وفي عام 2020، دخل جيمي غريفز، المستشفى لتلقي العلاج، دون الإشارة ما إذا كان الأمر مرتبطًا بإصابته بفيروس المستجد، أو أي إصابات أو أمراض أخرى.
غريفز، 80 عامًا، هو رابع أبرز هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي، برصيد 44 هدفًا في 57 مباراة، تعرّض لسكتة دماغية في عام 2015.

 

وولد جيمي في إيست هام في 20 فبراير 1940، وبدأت مسيرته في صفوف الناشئين في ، حيث أصبح محترفًا في مايو 1957، وسجل في أول ظهور له مع ”البلوز“، وبقي في ستامفورد بريدج حتى يونيو 1961، ثم انتقل إلى ميلان الإيطالي، وسجل تسعة أهداف في 14 مباراة بالدوري الإيطالي، لكنه لم يظل طويلًا في ، لينضم إلى توتنهام في ديسمبر 1961

 

وسجل 447 هدفًا في 666 مباراة، خاضها مع الأندية التي لعب لها طوال مسيرته، ودوليًا سجل 44 هدفًا في 57 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.

 

ولعب بقميص توتنهم 9 سنوات، خاض فيهم 321 مباراة، وسجل فيهم 220 هدفًا، وفاز معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كؤوس الأوروبية، وبطولتي درع الاتحاد الإنجليزي. ويُعد هداف توتنهام التاريخي، والدوري الإنجليزي التاريخي، ورابع هدافي منتخب إنجلترا التاريخيين.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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