شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم بشركة نفط في مدينة الحويزة الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات ذكرت مصادر إيرانية أن انفجارا وقع في شركة نفطية في مدينة الحويزة غرب الأحواز. وبحسب المصادر فإن الانفجار وقع في إنبوب غاز بمدينة الحويزة وأسفر عن مقتل شخصين.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ضخم بشركة نفط في مدينة الحويزة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.