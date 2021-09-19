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إنهاء الاغلاق بأستراليا عقب تطعيم 70% من السكان

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الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تنهى مدينة ملبورن الاسترالية سادس إجراءات إغلاق تم فرضها منذ بدء جائحة بمجرد الانتهاء من تطعيم 70% من سكان ولاية فيكتوريا، وذلك وفقا لما قالته السلطات اليوم الأحد أثناء إعلانها عن خططها لإلغاء القيود المفروضة لاحتواء الفيروس الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس وزراء الولاية دانيال اندروز القول للصحفيين إنه سوف يتم إلغاء القيود المفروضة على " الخروج من المنزل، كما سوف يتم إلغاء حظر التجوال " بمجرد الانتها ء من تطعيم 70% من السكان في 26 اكتوبر المقبل، وأضاف" سوف يتم إلغاء إجراءات الاغلاق".

كما سوف يسمح للنوادي الليلية وأماكن الترفيه بالعمل في المساحات الخارجية بسعة 50% فقط، حيث ستستقبل الملقحين فقط. ومن المتوقع عودة المدارس في الخامس من أكتوبر المقبل.

وقد حصل نحو 44% من سكان ولاية فيكتوريا على جرعتي اللقاح، وفقا لبيانات الحكومة الاتحادية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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