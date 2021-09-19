الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة يجاور أبطال حرب الاستقلال ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يوارى الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي توفي الجمعة، الثرى الأحد في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر.



ومقبرة العالية مخصصة لأبطال حرب الاستقلال، لكن "بوتفليقة" لن يحصل على كل مراسم التكريم كأسلافه.

وتوفي بوتفليقة الذي تنحى تحت ضغط الشارع عام 2019 بعد 20 عاماً في الحكم، الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاماً في مقرّ إقامته المجهز طبيا في زرالدة غرب الجزائر العاصمة.

وكان الرئيس الجزائري السابق يعيش في عزلة منذ عامين ونصف العام، ومن المقرر أن يُدفن بعد صلاة الظهر، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وفي مربع الشهداء في هذه المقبرة يرقد جميع أسلافه إلى جانب شخصيات كبيرة وشهداء حرب الاستقلال (1954-1962).

وتدهورت صحة بوتفليقة وأصبح عاجزاً عن الكلام نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013، وأُرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان 2019، إثر شهرين من التظاهرات الحاشدة لحراك شعبي رفضاً لترشحه لولاية خامسة على التوالي.

وأصدر الرئيس عبدالمجيد تبون الذي كان رئيساً للوزراء في عهد بوتفليقة، ظهر السبت بياناً أعلن فيه تنكيس الأعلام "ثلاثة أيام" تكريماً "للرئيس السابق المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة".

وحظي الرؤساء السابقون المتوفون بمراسم دفن مع كل مراسم التكريم، على غرار أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال أحمد بن بلة (1963-1965) الذي أُقيمت له مراسم تشييع رسمية بعد وفاته في أبريل/نيسان 2012.

في ذلك الحين، رافق بوتفليقة الذي أعلن حداداً وطنياً لثمانية أيام، شخصياً النعش من قصر الشعب حيث وُضع الجثمان في البدء إلى مقبرة العالية، بحضور كافة أركان الطبقة السياسية.

وسُمح لشقيق بوتفليقة، سعيد، المسجون حالياً بسبب تهم فساد، بحضور مراسم الدفن، بحسب محاميه سليم حجوطي.