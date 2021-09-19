ولي عهد أبوظبي عن بوتفليقة: ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،مؤسس الإمارات العربية المتحدة.



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له اليوم الأحد بموقع "تويتر": "رحم الله عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق وأحد رموزها الوطنية".

وأضاف في نعي للرئيس الجزائري السابق، : "ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".

وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة".

وأمس السبت، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى نظيره الجزائري الرئيس عبدالمجيد تبون في وفاة عبدالعزيز بوتفليقة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس تبون.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، فجر أمس السبت، وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز الـ84 عاما.

وتدهورت صحة بوتفليقة خلال قيادته للبلاد وظهر مقعدا على كرسي متحرك منذ 2013 بعد أن أصيب بارتفاع حاد في ضغط الدم، تسبب في شلله، بحسب ما أكدته الرئاسة الجزائرية آنذاك.