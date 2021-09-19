بعد تطعيم أعضاء المصري القاهري ضد كورونا.. تيسير مطر يوجه الشكر للفريق الطبي

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ورئيس نادى المصري القاهري وعضو مجلس الشيوخ التحية والشكر والتقدير لأعضاء الفريق الطبى من صحة المنيل ومصر القديمة وابوالسعود الذي قاموا بتطعيم أعضاء نادى المصري القاهري اليوم تنفيذا للاتفاق بين وزارة الصحة ورئيس النادى تيسير مطر.

ووجه مطر التحية لكل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة

كما وجه الشكر الدكتورة سلوى حلمى والدكتورة اميمه السيد عبد المنعم ود. ايمان اشرف ود. مارتينا علوى بالطب الوقائى بمصر القديمه، كما شكر الدكتور الشافعى معوض ابوسكين مدير مكتب صحة المنيل والدكتور اشرف محمد مدير صحة مصر القديمة وابوالسعود وكلا من الدكتور محمد عبدالمنعم والدكتور ايمن محمود ابراهيم ونجلاء فتحى ممرضة والاداريين ياسر يحيى ومحمود صديقى وعبدالله حماد والعامل سيد احمد.

وأكد فى رسالة التحية والشكر لهم جميعا أن مجلس ادارة نادى المصرى القاهرى وجميع اعضاء الجمعية العمومية ومدير النادى وجميع العاملين يوجهون التحية والشكر لهم، وتحيه الى الجيش الابيض المصرى.

وكان أعلن المحاسب تيسير مطر رئيس نادى المصرى القاهرى وعضو مجلس الشيوخ انه تم تطعيم 160عضوا اليوم بلقاح فيروس كورونا خلال اليوم الأول لحملة التطعيم داخل نادى المصرى القاهرى لاعضاء النادى.

وذكر المحاسب تيسير مطر ان التطعيم مستمر يومى الثلاثاء والخميس طبقا للاتفاق الذى تم مع المسئولين بوزارة الصحه وان الاعضاء سيقوموا بتسجيل انفسهم على موقع وزارة الصحة للتسجيل وإحضار الرقم المرسل لهم للحصول على التطعيم.

ووجه المحاسب تيسير مطر رسالة شكر للمسؤولين بوزارة الصحة على تعاونهم مع مجلس ادارة نادى المصرى القاهرى وايضا فريق العمل الطبى الذى قام بتطعيم اعضاء النادى