شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تواصل مشروعات التنمية بالريف.. تنفيذ 1300 مشروع بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ليترجم فعلياً كل ما نصت عليه الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030، ونجاح هذا المشروع سيسهم في تحسين حياة ما يقرب من نصف سكان مصر، وهي تعد من أكبر المبادرات في العالم سواء من حجم المستفيدين منه أو في عدد المستفيدين، لتمثل أيقونة الجمهورية الجديدة .

وتعد المبادرة، هي مشروع القرن الحقيقى لمصر بتكلفة قد تصل لـ900 مليار على مدار الـ3 سنوات القادمة، وحسب تصريحات للدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية أنه قد تم الانتهاء من تطوير 375 قرية، وستنتهى من تطوير 1413 قرية في 30 يونيو 2022، كما ستنتهى من تطوير كل قرى الريف المصرى في 30 يونيو 2024، ويضم النطاق الجغرافى للمبادرة 52 مركزا في 20 محافظة.

وتأتي المرحلة الأولي، والتي تم تنفيذها في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 6.38 مليار جنيه واستفاد منها 4.5 مليون مواطن، ليتم تنفيذ فيها 1284 مشروع وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى، وذلك حسب ما أعلنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مسبقا، كما توفير تمويل 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي.

وتسعى المبادرة إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والاهتمام الكبير بمحور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة لمواطني القري المستهدفة في هذا البرنامج خاصة من الشباب والفتيات والمرأة المعيلة، حيث يتم في إطار البرنامج إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في تحسين مستوي المعيشة والدخل للمواطنين ورفع مستوي شأن الأسر.

ويستفيد من المرحلة الحالية من برنامج تطوير الريف المصري، حوالي 18 مليون مواطن في القري المستهدفة لإقامة مشروعات خدمية في كافة المجالات خاصة في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب ليصل الي حوالي 100٪؜ .

وجاء الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ 25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حسب إعلان الحكومة، فإنه يتم تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية "178 وحدة محلية"، وتم إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بعدد (158) وحدة محلية بها قطع أراض تفى بمتطلبات الإنشاء، وتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير باقى قطع الأراضى، كما أنه جار التنفيذ فى (141) مجمع خدمات، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الحفر والاحلال والاساسات، وكذا الهياكل الخرسانية للمبنى، فضلاً عن استمرار أعمال الدراسات الاستشارية والجسات لباقى المواقع والتى يبلغ عددها 17 موقعاً.

أما موقف تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب على مستوى القرى والمراكز المستهدفة، فإن إجمالى عدد تلك المراكز وصل إلى 551 مركزاً ما بين إنشاء جديد، وإحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة، وجار العمل فى عدد 156 مشروعاً منها فى محافظات الغربية، والمنيا، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، واستكمال الأعمال الاستشارية والجسات وإعداد المقايسات لباقى المواقع، وتتمثل مكونات المشروعات التى تم تنفيذها فى هذا الإطار تتضمن تنفيذ عدد 2 ملعب رياضى، ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريا مفتوحة، ومبنى للأنشطة الرياضية، كما يضم المشروع حضانة، ومكتبة، وصالة ألعاب، وصالات أنشطة.

وفيما يتعلق بمشروعات كبارى الرى المقرر تنفيذها فى المراكز المستهدفة، يصل عددها إلى 466 مشروعاً، تشمل 327 كبارى سيارات، و139 مشاة، ما بين إحلال، وإنشاء جديد، وتطوير/ توسعة، وجار العمل فى عدد 28 كوبرى منها فى مراكز محافظات أسوان، والأقصر، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، إلى جانب الانتهاء من اعتماد التصميمات الخاصة بعدد 122 كوبرى من قبل وزارة الموارد المائية والرى، واستمرار إجراءات تنفيذها.

ويأتي عدد الطرق المستهدف تطويرها ليصل إلى 1385 طريقا، بإجمالى أطوال 5580 كم، منها 4171 كم أعمال رصف، والباقى أعمال تثبيت، أما موقف تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية بالمراكز المستهدفة، فقد تم توفير أراضى ولاية وزارة الزراعة لمشروعات مجمعات الخدمات الزراعية فى عدد 119 وحدة محلية، جار العمل بعدد 23 مجمعا منها، وتوفير 59 قطعة أرض بالوحدات المحلية لإقامة تلك المجمعات عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، أما مشروعات القطاع الصحي بالمراكز المستهدفة، تتضمن انشاء وتطوير عدد 578 وحدة صحية ومركزا طبياً، إلى جانب عدد 174 نقطة اسعاف، وجاء موقف مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى المقرر تنفيذها بالمراكز المستهدفة، بجانب التنسيق الذى تم مع المختصين من وزارة التضامن الاجتماعي، وما يتعلق بالبرنامج التصميمى للمبانى الخدمية المطلوبة، والتى تتضمن وحدة اجتماعية "على مستوى القرية"، مركز تنمية الأسرة "على مستوى الوحدة المحلية"، مركز التأهيل الاجتماعى "على مستوى المركز.

وتستكمل مشروعات سكن كريم طبقا للنموذج الموضوع، أما مشروعات وزارة الكهرباء فأنها تتضمن 751 مشروعا ( مشروع لكل قرية مستهدفة)، وتم تقسيم الأعمال لعدد (41) منطقة عمل، والتعاقد مع الاستشارى العام للمشروع، ونهو واعتماد المقايسات طبقاً للأعمال المطلوبة على الطبيعة بالقرى من الشركات المختصة التابعة لوزارة الكهرباء، وقد تم اعتماد النماذج النمطية للمجمعات الحرفية من قبل وزيرة التجارة والصناعة.

ويصل عدد القرى المستهدف تغطيتها بقطاع الصرف الصحي بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى أكثر من 750 قرية، منها 168 قرية مخدومة، و540 قرية جار تنفيذ الصرف الصحى بها، و48 قرية أخرى مطلوب أراض لها، ويجرى العمل بمشروعات تحسين مياه الشرب وتعزيز كفاءتها .