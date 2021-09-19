إصابة 3 أشخاص برش خرطوش أثناء تواجدهم في مضيفة العائلة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 3 عمال برش خرطوش في أنحاء متفرقة من الوجه، اليوم الأحد، على يد أحد أبناء عمومتهم أثناء تواجدهم بمضيفة العائلة، دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول كل من "يوسف. ف"19 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالجبهة، "أحمد. ج" 13 عامًا طالب مصابًا برش خرطوش باليد اليسرى، "أحمد. م" 33 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش واشتباه نزيف بالوجه ، ويقيمون دائرة المركز، وجرى تحويل الأول والثاني لمستشفى سوهاج العام، والثالث لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصابين المذكورين أنه أثناء تواجدهم بمضيفة العائلة رفقة "عبدالرحمن. أ" 19 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، وجميعهم أبناء عمومة، وحال عبثه بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتهم.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع" بإرشاده، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.