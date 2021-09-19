سقوط قتلى وجرحى جرّاء إنفجاراتٍ في العاصمة الأفغانيّة كابول وشرق البلاد

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام بحدوث عدة إنفجارات في كابول وأخرى شرق البلاد اليوم السبت، أسفرت عن وقوع 3 قتلى وأكثر من 18 جريحا.

وقال شهود عيان إن سلسلة من ثلاثة إنفجارات إستهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل و 20 جريحا.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة جلال أباد، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي يتخذ من شرق أفغانستان مقرا رئيسا له وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

وقال مسؤولون بالشرطة إن قنبلة لاصقة إنفجرت يوم السبت في العاصمة كابول ما أدى إلى إصابة شخصين. ولم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.

وقال مصدر في قوات الأمن بكابول إن دوي إنفجارين سمع في العاصمة الأفغانية ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.

وحسب المصدر، فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف قتلى وإصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.

وكالات