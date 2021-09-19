طائرة للخطوط الفرنسية تهبط اضطراريًا في مطار بكين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إن طائرة تابعة لها اضطرت إلى قطع رحلتها نحو باريس والعودة إلى مطار بكين في وقت مبكر صباح السبت، بسبب “خلل فني”، موضحة أنها هبطت “بشكل طبيعي”.

وأوضحت الشركة في بيان أن طاقم الرحلة “إيه أف 393” على متن طائرة من طراز بوينغ-777 “قرر العودة إلى بكين بعد 14 دقيقة من الإقلاع بعد رصد خلل فني”.

وأضافت “هبطت الطائرة بشكل طبيعي في بكين الساعة 04:03 صباحًا”، أي قرابة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.

وفي بيان منفصل صدر ظهرًا في باريس، أوضحت الخطوط الجوية الفرنسية أن “عطلًا في نظام التهوية في الطائرة أدى إلى ضغط زائد في أحد الأنابيب المرتبطة بالتكييف، ما سبب انتشار بقايا وغبار في المقصورة”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “بكين ديلي” أن “انفجارًا سمع في الجزء الخلفي من المقصورة وانبعث دخان أسود” داخل الطائرة، وأضافت: “لحسن الحظ لم يصب أحد”.

في المقابل، صرح متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية لوكالة فرانس برس أن “الضوضاء نجمت عن الضغط المفرط في الأنبوب”، مضيفًا: “لم ينشب حريق”.

في غضون ذلك، أعلنت الشركة الفرنسية أنه سيتم نقل الركاب إلى باريس السبت في طائرة أخرى من طراز بوينغ-777 تم إحضارها فارغة من سول إلى بكين.

وبحسب المتحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية “يتم تدريب طواقم العمل بانتظام للتعامل مع هذا النوع من المواقف”، ويندرج الحادث ضمن “السيناريوهات المحتملة”.

وأضافت الشركة أنه “سيتم إجراء عمليات الصيانة على الطائرة المعنية قبل إعادتها إلى الخدمة”.