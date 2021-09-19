إسرائيل: 70% من حالات كورونا الخطيرة “من غير المطعمين”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الاحد،عن تسجيل 4900 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأوضحت الوزارة ان الحالات المرضية الخطيرة ارتفعت الى 717 ويستعين 195 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

كما واشارت ارقام وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى انه اجريت أيضاً ما يقارب 92 ألف فحص لفايروس كورونا، وبلغت نسبة النتائج الايجابية 6.3%

واضافت ان نسبة غير المطعمين من بين الحالات الخطيرة تبلغ 70%.

يعارض الكثير من الإسرائيليين، من تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم ضد كورونا بعد قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وفق ما أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

و أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان أمس السبت ، إلى أنه قد تقرّر في البداية في إسرائيل، إعطاء الجرعات المعززة لكبار السنّ فقط، وللفئات المعرضة للخطر (وهذا ما نصّ عليه قرار الخبراء الأميركيين).

وأضافت الوزارة في بيان: “بذلك، صادقت إدارة الغذاء والدواء على حملة التطعيم الثالثة التي بدأت في إسرائيل، وبعد ذلك في كندا والنمسا وألمانيا وفرنسا، ودول أخرى”.

وتابع البيان: “قدمنا ​​إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بيانات بحثية عن (تراجُع نجاعة) اللقاح، وزيادة الحماية بعد جرعة ثالثة، والتي قيل إنها مقنعة (من قِبل الخبراء الأميركيين، على حدّ قولها)”.