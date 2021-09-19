الخارجية الإيرانية: شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أن شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية.

جدير بالذكر أنه وصلت الخميس أولى الشاحنات المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان وسط استقبال شعبي أقامه حزب الله في مناطق البقاع بين العين وبعلبك، تخلله نثر الأرز ومواكب سيارة وأناشيد حزبية.

وموكب الشاحنات الذي وصل إلى لبنان، على دفعتين، آتياً من سوريا يبلغ 40 شاحنة، تحمل مليوني ليتر من مادة المازوت، من أصل ما يفوق 1300 شاحنة ستنقل أول شحنة من النفط الإيراني على دفعات بعد أن أفرغته السفن الإيرانية في مرفأ بانياس في سوريا، كي لا تُسبب “مشاكل” للحكومة اللبنانية نتيجة العقوبات المفروضة دولياً على طهران.