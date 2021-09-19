بينيت يعلق على عملية اعتقال آخر أسيرين من جلبوع.. “انتهى الأمر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الأحد، على عملية إعادة اعتقال آخر أسيرين القارين من سجن جلبوع.

وأصدر بينيت، بيانًا حول اعتقال قوات الاحتلال آخر أسيرين، وقال بينيت في بيان عبر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية بموقع تويتر، إنه يود طي صفحة هذا الحدث. وما تعطل (بسبب عملية الفرار) يمكن إصلاحه، مهنئًا الأجهزة الأمنية بنجاح إلقاء القبض على باقي الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.

وأضاف: “انتهى الأمر. تم إلقاء القبض على جميع الإرهابيين وهم سيعودون إلى السجن، نتيجة عملية مثيرة للإعجاب وذكية وسريعة نفذتها قوات الشاباك والشرطة وجيش الدفاع”، حسب قوله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ليلة السبت، آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع، وهما مناضل نفيعات وإيهام كماجي، في جنين.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية “تضليل” باقتحام مخيم جنين بقوات معززة من خلال تنفيذ عملية عسكرية واسعة في المخيم، بهدف “خداع” فصائل المقاومة، وذلك تزامنًا مع العملية السرية الخاصة التي أفضت لاعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات في الحارة الشرقية في مدينة جنين.