اعتقال 4 أشخاص بمحيط مبنى الكابيتول في واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اعتقلت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن 4 أشخاص بمحيط المبنى، خلال تجمع يطالب بالعدالة لمقتحمي المبنى في السادس من يناير الماضي.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه “تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية”.

وأضافت أنه “تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة”.

وفي هذا السياق، أوقفت الشرطة سيارة في شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين يستقلانها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة في تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج، وبالفعل تمت مراسيم نقل السلطة للرئيس الحالي، جو بايدن، بهدوء، ولم يحضرها ترامب.