الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 8:47 صباحًا

أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب والاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة، عقب عملية اعتقال آخر أسيرين من أسرى سجن جلبوع فجر الليلة في جنين.

ووضع الجيش الإسرائيلي منظومات “القبة الحديدية” في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب تحسبا لهجمات صاروخية محتملة من القطاع بعد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.

كدت القناة 13 العبرية، فجر اليوم الأحد، أن إسرائيل بدأت الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة .

وقالت القناة إن هذا التأهب جاء بعد اكتمال اعتقال الأسرى الستة، وإعلان إسرائيل اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وبينت القناة أن إسرائيل “لا تستبعد احتمال إطلاق صواريخ من قبل حركة الجهـاد في غزة”.

وذكرت أن “بطاريات القبة الحديدية في غلاف غزة في حالة تأهب”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ببدء الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد اكتمال عمليات اعتقال الأسرى الستة الذين فروا من السجن.

ونقلت الإذاعة أن “بطاريات القبة الحديدية في غلاف غزة في حالة تأهب”.

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات، جراء عملية أمنية في مدينة جنين.