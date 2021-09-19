- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دعم من المملكة.. تونس تتسلم 5 مولدات أكسجين لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
وجهت رئاسة الجمهورية التونسية رسالة شكر، أعربت فيها عن خالص التقدير للمملكة على دعمها لجهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19.
وكانت المملكة قد أرسلت 5 مولدات أكسجين، والتي يقع تركيزها في عدة مستشفيات بتونس، وذلك في إطار خطة وطنية استباقية لتوفير الاستقلالية والتأمين الدائم للأكسجين الطبي.
وكانت تونس قد تسلمت أيضا مؤخرا منحة من المملكة، عبارة عن دفعات من الأكسجين، والأجهزة الطبية، التي تحتاجها المستشفيات لمواجهة الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم من المملكة.. تونس تتسلم 5 مولدات أكسجين لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.