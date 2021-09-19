شكرا لقرائتكم خبر عن دعم من المملكة.. تونس تتسلم 5 مولدات أكسجين لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

وجهت رئاسة الجمهورية التونسية رسالة شكر، أعربت فيها عن خالص التقدير للمملكة على دعمها لجهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19.

وكانت المملكة قد أرسلت 5 مولدات أكسجين، والتي يقع تركيزها في عدة مستشفيات بتونس، وذلك في إطار خطة وطنية استباقية لتوفير الاستقلالية والتأمين الدائم للأكسجين الطبي.

وكانت تونس قد تسلمت أيضا مؤخرا منحة من المملكة، عبارة عن دفعات من الأكسجين، والأجهزة الطبية، التي تحتاجها المستشفيات لمواجهة الوباء.