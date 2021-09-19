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هوار ملا محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-19 | 09:15

هوار ملا محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني

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أكد لاعب منتخبنا الوطني السابق هوار ملا محمد، ان من يرتدي قميص المنتخب الوطني عليه ان يعي انه يحمل اشرف واغلى قميص وعليه ان يعطي كل ما لديه.

وقال ملا محمد في تصريحات تابعتها الخليج 365، "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت كلام غير صحيح حول انتقادي لاعبي المنتخب الوطني بعد الخسارة امام منتخب ايران".

 

واضاف، "لم اصف لاعبي المنتخب الوطني بـ (عديمي الغيرة) وكلامي كان واضحاً بأن عدد من اللاعبين لا يستحقون تمثيل المنتخب الوطني".

 

وتابع، "الانتقاد حالة صحيحة تدفع بنا نحو التطوير والتقدم لكن لغة التنكيل والسب والتجاوز ستعود بنا الى الوراء".

 

وخاطب هوار لاعبي المنتخب قائلا: "من يرتدي قميص المنتخب الوطني عليه ان يعي انه يحمل اشرف واغلى قميص وعليه ان يعطي كل ما لديه".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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