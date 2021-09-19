انت الان تتابع خبر ريال مدريد يحسم مصير غاريث بيل وإيسكو ومارسيلو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع ”ABC“، فإن إدارة ريال مدريد لا تفكر في تجديد عقود الثلاثي وتفضل رحيلهم الصيف المقبل مجانا، وكانت تأمل في بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن رواتبهم العالية لم تشجع أندية لتقديم عروض للتعاقد معهم.وبحسب موقع ”ديفينسا سنترال“، فإن رغبة إدارة ريال مدريد هي تنظيف الفريق من العناصر الزائدة وإخلاء أماكن في القائمة لتعاقدات جديدة.

ومن خلال التخلص من غاريث بيل وإيسكو ومارسيلو يستفيد ريال مدريد من 3 أماكن شاغرة، ويتخلص من مبلغ 60 مليون يورو قيمة رواتب اللاعبين الثلاثة سنويا.

وتخطط إدارة ”الميرنغي“ لإحداث تغيير كبير في قائمة الفريق خلال صيف 2022 وإجراء تحول مهم من خلال التخلي عن لاعبين وإنهاء مسيرة بعض نجوم الفريق، الذين كانوا عناصر أساسية في السابق، وتقليص القائمة إلى 25 لاعبا لإفساح المجال لتعاقدات جديدة.



ومع انتهاء الأعمال في ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ وظهوره في حلة جديدة بداية من الموسم المقبل، تخطط إدارة ريال مدريد للتعاقد مع نجوم كبار أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، كما تضم قائمة اللاعبين الذين تضعهم الإدارة كهدف المدافع الألماني أنطونيو رودريجر لاعب تشيلسي ، والفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد.

ومن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم صيف 2022 وما زال الفريق لم يبت في مستقبله النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي جدد عقده لمدة موسم واحد ويأمل في الحصول على فرصة جديدة في ريال مدريد رغم كونه بلغ 36 عاما ويحلم بالاعتزال في ”سانتياغو بيرنابيو“.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن غاريث بيل سيغيب لمدة شهرين عن الفريق بسبب الإصابة.

