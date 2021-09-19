انت الان تتابع خبر اسعار الدولار في العراق.. انخفاض في البورصة واستقرار في الاسواق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، في حين استقرت في محال الصيرفة.