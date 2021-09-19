انت الان تتابع خبر القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة ٦٠ ألف دولار في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة ٦٠ ألف دولار، ومتهم آخر بسرقة ٢٠ ألف دولار مع مخشلات ذهبية من داخل دار في العاصمة بغداد.