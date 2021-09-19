حقيقة اغتيال تدريسي في جامعة البصرة

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، حقيقة اغتيال الدكتور أحمد يحيى التدريسي في جامعة البصرة كلية العلوم.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اغتيال الدكتور أحمد يحيى التدريسي في جامعة البصرة كلية العلوم، ونحن إذ ننفي هذا الخبر".

واضاف، البيان، "نود ان نوضح انه مصاب بكدمات في الوجه والرقبة بواسطة الايادي اثر مشاجرة مع شخصان بسبب خلافات شخصية".

وتابع، "نهيب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".