حزب الرئيس الروسي يتجه لحسم مبكر للانتخابات البرلمانية ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتجه حزب روسيا الموحدة الحاكم، نحو حسم الانتخابات البرلمانية، وذلك مع بدء المرحلة الأخيرة من التصويت، اليوم الأحد.



واستمرت الانتخابات في روسيا 3 أيام، وهي الأخيرة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي المقرر في 2024.

وتقول مراكز استطلاعات حكومية إن حزب روسيا الموحدة، الذي يدعم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين البالغ من العمر 68 عاما، يواجه تراجعا في مستويات التأييد.

لكنه ما زال أكثر شعبية من أقرب منافسيه في الانتخابات وهما الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي القومي اللذين غالبا ما يدعمان الكرملين.

ويشغل حزب روسيا الموحدة ما يقرب من ثلاثة أرباع مقاعد مجلس الدوما الذي يضم 450 عضوا.

وساعدت تلك الهيمنة الكرملين العام الماضي على إجازة تعديلات دستورية تسمح لبوتين بالترشح لفترتين أخريين كرئيس بعد عام 2024، ومن المحتمل أن يبقى في السلطة حتى عام 2036.

وينفي الكرملين قيامه بحملة قمع ذات دوافع سياسية، ويقول إن الأفراد يحاكمون لخرقهم القانون، وينفي كل من الكرملين وروسيا الموحدة أي دور في عملية تسجيل المرشحين.