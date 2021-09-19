فيديو لنهاية مطاردة أسرى «جلبوع».. وتفاصيل اعتقال إسرائيل لآخر فلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر - بعد مطاردة استمرت أكثر من أسبوعين، أعلنت إسرائيل، ليل السبت الأحد، اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين كانا قد فرا من سجن جلبوع في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

وجرت عملية الاعتقال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات تطورت إلى اشتباكات مسلحة، مما أوقع ثلاث إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، بناء على معلومات قدمها جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك".

وأضاف الجيش أن قوات خاصة وأخرى من الشرطة و"الشاباك" شاركت في عملية الاعتقال.

وتمت عملية الاعتقال بعد محاصرة أحد المنازل في الحي الشرقي بجنين، وتم اعتقال اثنين آخرين بتهمة تقديم المساعدة للأسرى الفلسطينيين الهاربين.

ونشر الجيش صورة الأسيرين الفلسطينيين، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جرى تحويلهما إلى "الشاباك" للتحقيق معهما.

وأثناء خروج القوات الإسرائيلية من جنين، اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة، وتطور الأمر في بعض المناطق إلى اشتباكات مسلحة.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة شباب فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات ومع اعتقال كممجي ونفعيات، تطوى صفحة الهروب من سجن جلبوع شمالي إسرائيل، وهي عملية وصفها كثيرون بـ"الهوليودية".

ويبلغ كممجي (35 عاما) ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أما نفيعات فهو موقوف منذ عام 2019.

وهرب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، شديد التحصين، عبر نفق حفروه في إحدى الزنازين امتدت إلى خارج السجن، وتبين أن حفر النفق تم بأدوات منها مقبض مقلاة، واستمرت نحو 9 أشهر.

واعتقلت إسرائيل 4 من الأسرى الذين تمكنوا من الهرب داخل أراضيها، الأسبوع الماضي.

وينتمي 5 منهم إلى حركة "الجهاد الإسلامي" والسادس من حركة "فتح"، وكلهم من محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.الإسرائيلية خلال تلك المواجهات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، اعتقال آخر أسيرين من بين 6 معتقلين، تمكنوا في 6 سبتمبر الجاري من الفرار من سجن جلبوع، قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.



وجرى اعتقال الأسيرين، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي لمنزل بالمنطقة الشرقية من مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي، اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الدفاع في مدينة جنين الأسيرين الأخيرين الذين فروا من سجن جلبوع، وهما على قيد الحياة وتم اقتيادهم للتحقيق".

ويأتي اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات بعد أيام من إعادة اعتقال أربعة أسرى آخرين فروا معهما من سجن جلبوع عبر حفر نفق إلى خارج السجن، وهم زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري.

ويتحدّر كممجي من بلدة كفر دان قرب جنين، وكان اعتُقل في 2006 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة خطف المستوطن الإسرائيلي إلياهو أشيري وقتله.

أمّا انفيعات فاعتُقل في 2020 بحسب حركة الجهاد الإسلامي، وكان ينتظر نطق الحكم بحقّه. وكان قد سُجن مرّات عدّة في السابق، بسبب نشاطه في هذه الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد عقب اعتقال الأسيرين في جنين، تخوفاً من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل