إندونيسيا.. مقتل زعيم حركة إرهابية موالية لداعش شرقي البلاد

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأحد، مقتل زعيم حركة إرهابية موالية لتنظيم داعش شرقي البلاد.



وقالت الشرطة، في بيان، إن علي كالورا زعيم جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا" قُتل في عملية مشتركة للجيش والشرطة خلال تبادل لإطلاق النار في قرية بجزيرة سولاويزي بعد ظهر السبت.

وأوضحت أن إرهابيا آخر يدعى "جاكا رمضان" المعروف أيضا باسم "عكرمة" لقي حتفه بالرصاص.

وأضافت أنه تجري مطاردة أربعة أعضاء آخرين أعضاء في جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا".

وعُثر على متفجرات وبندقية إم 16 ومنجلين عقب الغارة.

وتولى "كالورا" قيادة الجماعة بعد أن قتلت قوات الأمن زعيمها السابق سانتوسو في 2016.

وتعتقد السلطات أن هذه الجماعة تقف وراء قتل أربعة قرويين بشكل وحشي وسط سولاويزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على الرغم من عدم إعلان الجماعة مسؤوليتها.

وكان زعيمها السابق سانتوسو من أهم الإرهابيين المطلوبين في إندونيسيا.

وكان سانتوسو من أوائل المتطرفين في إندونيسيا الذين بايعوا تنظيم داعش.

وقال رضوان حبيب، محلل شؤون الإرهاب بجامعة إندونيسيا، إنه من غير المرجح استمرار بقاء جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا" التي تتخذ من سولاويزي مقرا لها بعد مقتل زعيمها رغم أنه يشك في أن أعضاءها الفارين سيواصلون قتال قوات الأمن.

واعتقلت الشرطة الشهر الماضي 53 متطرفا للاشتباه بتخطيطهم لشن هجوم في عيد استقلال إندونيسيا.

ووقع أعنف هجوم إرهابي في البلاد في جزيرة بالي السياحية في عام 2002 عندما قتل مفجرون 202 شخص معظمهم من السياح الأجانب.