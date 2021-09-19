انطلاق أول انتخابات بعد تعديل القانون في هونج كونج

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

يُدلي، الأحد، أقل من خمسة آلاف ناخب من هونج كونج بأصواتهم؛ لاختيار حاكم المدينة القادم.



وتعد أول انتخابات في هونج كونج منذ أن عدلت بكين النظام الانتخابي للمدينة الأكثر حرية في الصين.

وعززت الشرطة وجودها بأنحاء المدينة وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن من المتوقع نشر ستة آلاف شرطي لضمان إجراء تصويت سلس وتمكين نحو 4900 ناخب من الإدلاء بأصواتهم.

والتغييرات في النظام السياسي هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تضمنت قانون الأمن القومي الذي يعاقب أي شيء تعتبره بكين تخريبا أو انفصالا أو إرهابا أو تواطؤا مع قوى أجنبية.