الروس يدلون بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات البرلمانية

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

يتوجه المواطنون الروس، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت بالانتخابات البرلمانية التي تجرى على مدار ثلاثة أيام في البلاد.



ويحق لحوالي 110 ملايين شخص التصويت في انتخابات مجلس دوما الدولة الجديد على جميع المقاعد البالغ عددها 450 مقعدا.

ومع ذلك، فإن فوز حزب روسيا الموحدة، الحزب الحاكم الذي دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمدة عقدين، يعتبر نتيجة شبه حتمية، وفق مراقبين.

ويجري التصويت على مدار ثلاثة أيام، وتقول السلطات إنه تم اتخاذ هذا القرار للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر إغلاق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 8 مساء اليوم الأحد (1800 بتوقيت جرينتش) في كالينينجراد.

كما يستطيع المواطنون أيضا الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تكون نتائج التصويت عبر الإنترنت متاحة بعد وقت قصير نسبيا من إغلاق مراكز الاقتراع. كما صوت بوتين أيضا عبر الإنترنت.

وفي الوقت الذي يسعى فيه حزب روسيا الموحدة للدفاع عن الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها، يأمل الحزب الشيوعي في الحصول على أصوات المناهضين لسياسات الكرملين.