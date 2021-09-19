شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 20 إصابة بكورونا في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت نيوزيلندا 24 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد صعودا من 20 إصابة يوم السبت مما يظهر ارتفاعا بعد عدة أيام من انخفاض الأعداد في الوقت الذي تنتظر فيه أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، معرفة ما إذا كانت قيود إغلاقها ستخفف. وتم تسجيل جميع الحالات الجديدة في أوكلاند الكبرى التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.7 مليون نسمة والتي تخضع لإغلاق كامل من المستوى الرابع منذ منتصف أغسطس آب.

وستعلن حكومة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن يوم الاثنين ما إذا كانت مستويات التأهب لأوكلاند وبقية البلاد ستتغير.

وظلت نيوزيلندا خالية إلى حد كبير من الفيروس لعدة أشهر حتى أحدث تفش والذي بدأ في منتصف أغسطس آب وأصاب 1050 شخصا بسلالة دلتا شديدة العدوى. وقد سجلت ما يزيد قليلا عن 3700 إصابة مؤكدة و27 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.