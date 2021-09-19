شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يبحث مع رئيس كردستان العراق تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، علاقات التعاون بين الإمارات والعراق، خاصة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.



جاء ذلك خلال لقائه على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، مع نيجيرفان بارزاني.

كما تبادلا وجهات النظر، بشأن تطورات المنطقة، وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.