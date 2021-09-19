شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين مصر والبحرين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 177.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 188.8%، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول التبادل التجارى بين مصر والبحرين:
- ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021.
- قيمة الارتفاع في التبادل التجارى بين البلدين بلغت بزيادة قدرها 188.8% عن نفس الفترة من العام الماضى.
- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة 189 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
- زادت قيمة الواردات المصرية من البحرين لتسجل 324.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
- سجلت قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر 324 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7%.
- بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019.
- بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019.