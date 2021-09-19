شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين مصر والبحرين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 177.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 188.8%، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول التبادل التجارى بين مصر والبحرين: