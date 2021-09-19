لإعداد مهارات تنافسية للطلاب.. "التعليم": تدشن اتفاقية تعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب– أسامة علي:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتفاقية تعاون مع مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يعمل على إنشاء بوابة (مدارس التعليم الفني التفاعلية) للعمل كوسيلة تواصل بين وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل على المستويات المركزية والمحافظات والمدارس، ويتم من خلال عقد ورش عمل على مدار يومي 15 سبتمبر 2021، و16 سبتمبر 2021؛ لمناقشة خطة العمل والتحديات.

ويهدف المشروع إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية في سوق العمل المصري، بما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يساهم في تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة.

ويتم تنفيذ المشروع في 15 محافظة: (الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، الفيوم، أسوان، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحيرة، الأقصر).