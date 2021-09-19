اعتقال 4 أشخاص بمحيط مبنى الكابيتول في واشنطن

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن عن اعتقال 4 أشخاص بمحيط المبنى، خلال تجمع يطالب بالعدالة لمقتحمي المبنى في السادس من يناير الماضي.



وقالت الشرطة في بيان لها، إنه "تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية".

وأضافت أنه "تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة".

وفي هذا السياق، أوقفت الشرطة سيارة في شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين يستقلانها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة في تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.