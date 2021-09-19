بعد هجوم تنظيم داعش الارهابي.. سوريا تستأنف العمل بخط الغاز العربي

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، مساء السبت، استئناف العمل في خط الغاز العربي بعد تعرضه لهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.



وقالت الوزارة في بيان: "عودة الغاز إلى خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه من قبل الفنيين في وزارة النفط".

وأضافت: "كل الشكر لعمالنا الأبطال الذين سابقوا الزمن وأعادوا الخط إلى العمل".

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي هجوما استهدف خط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي جنوب شرق العاصمة السورية، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن دمشق والمناطق المحيطة بها.

وقال التنظيم، في بيان، إن عناصره تمكنوا "من تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتي تشرين الحرارية ودير علي".

وتغذي محطة "دير علي" في جنوب شرق دمشق أكثر من 50 بالمئة من احتياجات سورية من الكهرباء، وفق وزير الكهرباء السوري غسان الزامل الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية، السبت، أن خروج المحطة عن الخدمة أدى الى خروج باقي محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد.

وكشف الزامل أن عبوات ناسفة استهدفت خط الغاز إضافة إلى برجين ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير علي وفصلها وخروجها عن الخدمة.

لكنه أكد بدء العمل على إصلاح الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء، مشيرا الى أن التقنين سيكون "قاسياً بعض الشيء" ريثما يتم إصلاح خط الغاز.

وتم الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش في سوريا عام 2019، لكنه يواصل من مخابئه شن هجمات على القوات الحكومية السورية بما في ذلك في الصحراء السورية.