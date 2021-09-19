العراق يحبط محاولة استهداف زوار كربلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية بالعراق، الأحد، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف زوار كربلاء بعملية نوعية.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط عملية استهداف زوار أربعينية الإمام الحسين من خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة".

وأضافت أنه "بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني، تمكن رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار إلى مدينة كربلاء، حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل".

ولفتت إلى أن "الوكالة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها في أن تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الإرهابية في أي وقت وفي أي مكان".

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقرات لمسلحيه.