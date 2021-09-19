قادة 100 دولة يحضرون إلى نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)



يصل قادة حوالي 100 دولة الأسبوع الجاري إلى نيويورك رغم المخاوف المرتبطة بوباء «كوفيد- 19» لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، التي سيوجه رئيسها «صرخة تحذير» حيال «الوضع الخطير جداً» في العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «يجب إعادة الثقة، لأن الانقسام الجيو-استراتيجي المخيم حالياً في العالم يشكل عقبة»، معتبراً أن العالم «في وضع خطير جداً»، و«يجب توجيه صرخة تحذير توقظ المسؤولين السياسيين».

ومن القادة الذين أعلنوا حضورها الرؤساء الأميركي جو بايدن والبرازيلي جاير بولسونارو، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، والفنزويلي نيكولاس مادورو ورؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي نفتالي بينيت.

وفي العام الماضي، عقد الملتقى الدبلوماسي الكبير عبر «الإنترنت»، إذ امتنع المشاركون عن السفر بسبب الحجر الصحي، الذي فرضته الولايات المتحدة.

واعتبر دبلوماسيون أنه «لا يمكن تكرار الأمر»، بل «يجب أن نثبت أن الأمم المتحدة موجودة».

وفرضت تدابير صارمة، مثل وضع الكمامة واحترام التباعد ووجود سبعة أعضاء كحد أقصى من كل وفد في مقر الأمم المتحدة، وأربعة في مدرج الجمعية العامة.

وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أن الرئيس جو بايدن سينضم إلى الوفد الأميركي المشارك في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته السفيرة غرينفيلد في مقر الأمم المتحدة، استعرضت فيه أولويات الدبلوماسية الأميركية في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت: «سنركز خلال مشاركتنا في أعمال الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على معالجة تهديدات السلام والأمن، والصراعات والأزمات النشطة في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى سوريا إلى اليمن إلى بورما».

وكشفت عن أبرز ما سيتضمنه خطاب الرئيس بايدن، وهي مسألة إنهاء جائحة كورونا، ومكافحة تغير المناخ، وأزمة المناخ، والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والنظام الدولي، موضحة أن هذه الأمور تعد تحديات ممتدة عبر الحدود وتواجه كل دولة.

ونوهت بأن الولايات المتحدة عملت مع الأمم المتحدة ومركز السيطرة على الأمراض ومدينة نيويورك للتأكيد لجميع وفود الأمم المتحدة أهمية بروتوكولات «كوفيد».