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«طالبان» تسمح بتقديم مساعدات لسكان «بانشير»

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ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قررت الحكومة المؤقتة لحركة طالبان، أمس، تقديم مساعدات إنسانية لسكان ولاية «بانشير» الأفغانية، بعد أن سيطرت الحركة على الولاية، باعتبارها المعقل الأخير في أفغانستان.
وقالت وكالة «خاما برس» الأفغانية: إنه جرى اتخاذ القرار من قبل الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الملا محمد حسن أخوند.
ويقول مسؤولون من طالبان بولاية «بانشير» وسكان في الولاية: إن جميع الطرق المؤدية إلى الولاية، أعيد فتحها واستؤنفت الاتصالات.
وأكد سكان في الولاية، أنهم في أزمة إنسانية، ويحتاجون بشدة إلى مساعدات إغاثة، وأوضح السكان أن 90 في المئة منهم غادروا ولاية «بانشير».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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