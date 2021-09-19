«طالبان» تسمح بتقديم مساعدات لسكان «بانشير»

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قررت الحكومة المؤقتة لحركة طالبان، أمس، تقديم مساعدات إنسانية لسكان ولاية «بانشير» الأفغانية، بعد أن سيطرت الحركة على الولاية، باعتبارها المعقل الأخير في أفغانستان.

وقالت وكالة «خاما برس» الأفغانية: إنه جرى اتخاذ القرار من قبل الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الملا محمد حسن أخوند.

ويقول مسؤولون من طالبان بولاية «بانشير» وسكان في الولاية: إن جميع الطرق المؤدية إلى الولاية، أعيد فتحها واستؤنفت الاتصالات.

وأكد سكان في الولاية، أنهم في أزمة إنسانية، ويحتاجون بشدة إلى مساعدات إغاثة، وأوضح السكان أن 90 في المئة منهم غادروا ولاية «بانشير».