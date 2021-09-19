العراق يفعِّل اتفاقاً مع تركيا للحصول على حصة مياه كاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، أمس، عن تفعيل اتفاق مع تركيا يتيح الحصول على حصة مياه كاملة. وقال الحمداني في كلمته أمام «مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي»: «إن الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا، والتي تم توقيعها في 2009، وعدلت عام 2014، وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة مشتركة مع تركيا للتنسيق بمسألة المياه».

وتابع الحمداني: «إن دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003، وأنشأت الكثير من المشاريع، خصوصاً وأن أكثر من 90‎ في المئة‎ من الموارد المائية منابعها خارج العراق»، مشيراً إلى أن «التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حملا أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة».