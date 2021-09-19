السودان: نسعى للسلام مع الجيران والعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس، أن السودان حقق نصراً كبيراً بالحصول على دعم دولي في قضية «سد النهضة»، وهو ما يؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح، موضحة في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن الخرطوم متمسكة بحقوقها، وفي الوقت ذاته باتباع سياسة خارجية متوازنة.

وأضافت المهدي: «نسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم»، لافتة إلى أن رفع السودان من قائمة الإرهاب ساهم في عودته إلى المجتمع الدولي، ودخوله مرحلة جديدة في علاقاته الخارجية، بعد أن كان في عزلة دولية خلال فترة النظام السابق.

وقالت المهدي: نسعى للانفتاح على أفريقيا، وتعزيز العلاقات مع دولها، ونؤكد التضامن العربي لخدمة قضايانا، ونسعى لكي يستعيد السودان مكانته الإقليمية والدولية، ونعمل لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية.

إلى ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أمس، ضبطها شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا.

وقال المقدم أحمد محمود عووجة، قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، في بيان: «إن دوريات قوات الدعم السريع اشتبكت مع عصابات تجارة السلاح عند الحدود مع ليبيا، وطاردتها، وصادرت منها سيارتين وبنادق كلاشينكوف، وقنابل يدوية، ومدافع دوشكا، وقذائف «آر بي جي»، وعدداً كبيراً من الذخائر المختلفة».

وأضاف: «أوقفت قوات الدعم السريع أربعة من عناصر العصابات، وسلمتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم».