شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المكسيكي يقترح دمج البلدان الأمريكية مثل أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دمج البلدان الأمريكية على أساس النموذج الأوروبي.

في افتتاح قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك) في مكسيكو سيتي، قال لوبيز أوبرادور إنه يمكن أن يوجد نوع من التجمع في أمريكا يشبه تجمع الاتحاد الأوروبي.

واقترح لتكوين مثل هذا التجمع القائم على نموذج الاتحاد الأوروبي عقد اتفاق اقتصادي وتجاري مع الولايات المتحدة وكندا.