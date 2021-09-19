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الرئيس المكسيكي يقترح دمج البلدان الأمريكية مثل أوروبا 

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الدمام - شريف احمد - اقترح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دمج البلدان الأمريكية على أساس النموذج الأوروبي.

في افتتاح قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك) في مكسيكو سيتي، قال لوبيز أوبرادور إنه يمكن أن يوجد نوع من التجمع في أمريكا يشبه تجمع الاتحاد الأوروبي.

واقترح لتكوين مثل هذا التجمع القائم على نموذج الاتحاد الأوروبي عقد اتفاق اقتصادي وتجاري مع الولايات المتحدة وكندا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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