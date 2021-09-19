شكرا لقرائتكم خبر عن 129 طلبا خدميا و3 أدوات رقابية حصاد نشاط دعاء عريبى نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 18 جلسة عامة

- المشاركة في 5 زيارات رسمية و 3 زيارات ميدانية

- استخدام 3 من الأدوات الرقابية من بينهم تشديد العقوبة في جرائم التحرش الجنسى وجعلها جنايه بدلا من جنحه وتقديم طلب للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لحل مشكلة قصر الثقافة بطنطا

- حضور 46 جلسة باللجان النوعية

- تقديم 129 طلب خدمي



