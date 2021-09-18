دولة الإمارات ترفض قرار تبناه البرلمان الأوروبي.. وتؤكد أنه "ادعاءات غير صحيحة"

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

رفضت الإمارات العربية المتحدة قرار تبناه البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء والشركات العالمية إلى مقاطعة معرض إكسبو 2020 المُرتقب إقامته في دبي، وذلك على خلفية سجل حقوق الإنسان بالبلاد.



وفي بيان لمدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية، قال سعيد الحبسي: "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة".

وأضاف الحبسي، في البيان المنشور على موقع الخارجية الإماراتية، أن "القرار يتجاهل بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وقال الحبسي إن "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

وسيقام معرض إكسبو 2020 في دبي خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار 2022، بعدما تم تأجيله العام الماضي جراء ظروف جائحة كورونا.