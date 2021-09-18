شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الغاز يشعل أزمة في بريطانيا.. والحكومة تتعهد باحتواء التداعيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بريطانيا أمس السبت، إنها ستعمل مع قطاع الطاقة لمحاولة احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز بعد مخاوف من أن يواجه المزيد من موردي الطاقة ومنتجي الأغذية صعوبات في العمل بمثل هذه التكاليف الباهظة.

وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج إنه تلقى تطمينات بأن أمن إمدادات الغاز لا يدعو للقلق، لكنه سيعمل مع الموردين على "إدارة التداعيات الأوسع لزيادة أسعار الغاز العالمية".

وحذرت مجموعات المستهلكين وساسة معارضون من أن بعض العملاء والشركات سيواجهون مصاعب في تحمل التكاليف العالية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن من المتوقع إفلاس أربع شركات طاقة بريطانية صغيرة على الأقل في غضون أسبوع.