شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المهاجرين يتجمعون جنوب المكسيك للوصول إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمع مئات المهاجرين بالقرب من الساحة المركزية في جنوب المكسيك أملا في الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أنه بعد مضي أقل من 24 ساعة، نزلت قوات الحرس الوطني المكسيكية ومسؤولون عن الهجرة إلى ملعب كرة سلة توقف فيه العديد من المهاجرين الذين أصابهم التعب بعد المشاركة في المسيرة.

وأضافت الصحيفة أنه تم تحميل هؤلاء الأشخاص على متن حافلات وتم اقتيادهم إلى تاباتشولا، وهي مدينة يرفضون أن يكونوا فيها.