شكرا لقرائتكم خبر عن «العثيمين» و«غوتريش» يناقشان تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لمعالجة جميع القضايا والتحديات التي تهم الجانبين، معربين عن سعادتهما بشأن مستوى ونطاق التعاون بين المنظمتين.

من جهته، أشاد أنطونيو غوتريش بالدور المهم الذي اضطلع به الدكتور يوسف العثيمين في تطوير هذه العلاقات، مؤكداً حرصه على تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين المنظمتين.