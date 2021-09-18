شكرا لقرائتكم خبر عن «لو دريان»: فرنسا في أزمة مع أمريكا وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم السبت إن فرنسا تعتبر أنها في "أزمة" مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا صفقة غواصات بعدة مليارات من الدولارات.

وأضاف لو دريان، لقناة تلفزيون فرانس2، إن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة الغواصات.

وقالت فرنسا أمس الجمعة إنها استدعت سفيريها من البلدين احتجاجا على اتفاق أمني ثلاثي ضم أيضا بريطانيا تسبب في إلغاء عقد الغواصات مع باريس.