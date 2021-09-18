شكرا لقرائتكم خبر عن 28 أمريكياً و7 مقيمين يغادرون أفغانستان على متن رحلة ‏قطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن رحلة طيران مستأجرة للخطوط الجوية القطرية غادرت كابل ‏أمس، وعلى متنها 28 مواطناً أمريكياً و7 مقيمين دائمين قانونيين.

وأعربت في بيان صحفي اليوم، عن امتنانها للسلطات القطرية لمواصلتها تنسيق ‏هذه الرحلات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً مواصلة الولايات المتحدة مساعدة المواطنين ‏الأمريكيين والأفغان المرتبطين بالحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان والتمتع بحرية الحركة ‏الكاملة.‏