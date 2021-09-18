شكرا لقرائتكم خبر عن 28 أمريكياً و7 مقيمين يغادرون أفغانستان على متن رحلة قطرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن رحلة طيران مستأجرة للخطوط الجوية القطرية غادرت كابل أمس، وعلى متنها 28 مواطناً أمريكياً و7 مقيمين دائمين قانونيين.
وأعربت في بيان صحفي اليوم، عن امتنانها للسلطات القطرية لمواصلتها تنسيق هذه الرحلات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً مواصلة الولايات المتحدة مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان المرتبطين بالحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان والتمتع بحرية الحركة الكاملة.