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28 أمريكياً و7 مقيمين يغادرون أفغانستان على متن رحلة ‏قطرية

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن رحلة طيران مستأجرة للخطوط الجوية القطرية غادرت كابل ‏أمس، وعلى متنها 28 مواطناً أمريكياً و7 مقيمين دائمين قانونيين.

وأعربت في بيان صحفي اليوم، عن امتنانها للسلطات القطرية لمواصلتها تنسيق ‏هذه الرحلات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً مواصلة الولايات المتحدة مساعدة المواطنين ‏الأمريكيين والأفغان المرتبطين بالحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان والتمتع بحرية الحركة ‏الكاملة.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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