انت الان تتابع خبر احتجاج أمام الكابيتول الأمريكي دعماً للمعتقلين على خلفية اقتحام الكونغرس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جرت السبت أمام مقر الكونغرس الأمريكي مظاهرات داعمة للملاحقين قضائيا في اقتحام الكابيتول، حيث خرج أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب، في احتجاجات لم تسفر عن حوادث.

