الإعلام الأمني تعلن اعتقال 'إرهابي' حاول الدخول الى الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن اعتقال "إرهابي" حاول الدخول الى محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء الكرمة بالانبار".

وأضافت "تم على اثرها نصب كمين محكم له في سيطرة ٣٠ مدخل القضاء بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب كونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".