الصحة العالمية تزف بشرى بشأن 'لقاحات كورونا'

وأكد الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات صحافية، أن لقاح كورونا يحمي المواطنين من الإصابات الشديدة والوفاة بنسبة تصل إلى 99% في حالة الإصابة، مبينا أن اللقاحات قادرة وفعالة في حماية الأشخاص من سلالات كورونا بالكامل حتى الآن.وتابع: "متحول دلتا أكثر المتحورات انتشارا على مستوى العالم، لأنه سريع الانتشار ومن الممكن التحكم والسيطرة عليه بمزيد من التطعيم باللقاحات داخل الدول، ومنظمة الصحة العالمية تحرص على تطعيم 20% من سكان العالم قبل نهاية 2021".

وأشار إلى أن 70% من جرعات لقاحات كورونا ذهبت إلى 10 دول فقط بالعالم، لأنه من المؤسف بسبب سوء توزيع اللقاحات عالميا.