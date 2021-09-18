شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: لن نسمح بدخول أى طالب لم يتلق لقاح كورونا إلا فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي وجه بتطعيم طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، ومنذ ذلك التوجيه ونحن نعمل بكل جدية لتطعيم أكبر عدد من الطلاب.

وتابع الدكتور الخشت خلال مداخلة هاتفية في برامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمة الاعلامى سيد على، أن جامعة القاهرة خصصت 17 عيادة بالإضافة إلى مستشفى الطلبة لتطعيم الطلاب قبل العام الدراسي الجديد، لان الجامعة ستستقبل حوالى 30 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وفروا للجامعة كميات كبيرة من اللقاح وتم توزيعها على العيادات المختلفة، وتجهيز الأطقم الطبية والتمريض، ووضع نظام صارم لعملية التطعيم، وإرشادات تفصيلية للطلاب ويحث الابناء على الحصول على لقاحات فيروس كورونا وسنمنع اى طالب من دخول الحرم الجامعى لم يحصل على اللقاح الا اذا كان لديه عذر خارج عن الإرادة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن إجراء تحليل مخدرات للطلاب هو إجراء روتيني يتم كل عام وأن النتائج تكون جيدة وعدد الحالات الإيجابية لا تذكر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه خلال عام 2020استطاعت إدارة الجامعة إنجاز المباني الرئيسة لمستشفى 500500 والوجهات، وإسناد الأعمال الإنشائية والتشطيبات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هناك نحو ٢٠ شركة في أرض الموقع حاليا يعملون بشكل ديناميكي عالي جدا من أجل إنجاز هذا الصرح الخدمي المهم.

وتابع الدكتور الخشت، أن افتتاح المرحلة الأولى سيتم خلال شهور، وأنه يجرى حاليا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات لاستقبال المرضى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تطورات جامعة القاهرة الدولية بمدينة ٦ أكتوبر، والتي تم وضع حجر الأساس لها في أبريل عام 2018، مؤكدا أن الجامعة الدولية الآن في مرحلة التشطيبات والتي تتم بمواصفات تليق بجامعة القاهرة العريقة، مؤكدا أن العمل فيها يجري على قدم وساق لافتتاحها قريبا.مضيفا انه تم تشكيل 5 فرق بحثية واستطاعت انتاج مايعادل 22% من انتاج مصر من الابحاث ومايعادل ربع انتاج مصر من التجارب السريرية واستطاعت تقديم بروتوكولات متميزة للعلاج من اعراض فيروس الكورونا وحدثت فى تجربة مستشلى الفرنساوى لانه كان له دور كبير فى مواجهه الموجة الاولى والثانية من الكورونا .