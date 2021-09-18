نشرة التعليم| تعليمات مهمة قبل فحص تظلمات الثانوية وتحليل مخدرات لطلاب جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم السبت، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم جاءت كالتالي:

- تظلمات الثانوية العامة| 8 تعليمات مهمة من "التعليم" للطلاب قبل فحص أوراق الإجابة

- "قرار استثنائي".. بيان عاجل من التعليم بشأن طلاب الدبلومة الأمريكية

- نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة| مصدر بـ"التعليم": لهذه الأسباب تأخر إعلان النتيجة

- حد أدنى 265 درجة.. الشركة القابضة للمياه تعلن فتح باب التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية

- "إجراء روتيني".. الخشت عن إخضاع طلاب جامعة القاهرة لتحليل المخدرات

- الخشت: افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى "500 500" خلال أشهر

- رئيس جامعة القاهرة: متمسكون بحق ذوى القدرات الخاصة في الدراسة بكليات الجامعة

- تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالغربية للعام الدراسي الجديد

- التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة

- الأمر خطير.. رسالة من رئيس جامعة القاهرة إلى الطلاب بشأن التطعيم ضد كورونا